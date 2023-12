Basket: Nba; Doncic affonda Warriors, Chicago, Indiana e Utah ok

I Pistons soffrono ma vincono contro Toronto spezzando la striscia di 28 sconfitte consecutive. Dallas passa a Golden State con un grande secondo tempo di Luka Doncic, Anthony Edwards trascina i Timberwolves alla vittoria sui Lakers. Chicago, Indiana e Utah ottengono importanti vittorie casalinghe. Solida vittoria casalinga 105-92 per Chicago, che nonostante le assenze importanti manda in doppia cifra tutto il quintetto iniziale e può contare sui 24 punti di DeMar DeRozan e sulla doppia doppia da 15 punti e 23 rimbalzi di un ispirato Andre Drummond. Senza Joel Embiid, i Sixers vengono travolti a rimbalzo (53-36 il conteggio finale a favore dei Bulls) e provano ad aggrapparsi all'altra stella Tyrese Maxey, che segna 20 punti ma tira 8/22 dal campo. Dopo una gara fermo ai box, Luka Doncic torna in campo e con un grande secondo tempo trascina i suoi Mavericks alla vittoria 122-132 in trasferta contro Golden State. Dallas trova anche 19 punti da Dante Exum e la doppia doppia da 12 punti e 14 rimbalzi del rookie Dereck Lively II. Gli Warriors hanno discrete prove da parte di Steph Curry (25 punti) e Chris Paul (24), che però sono le uniche note positive per una squadra che conferma la sua profonda fragilità e incappa nella terza sconfitta consecutiva.