Basket:Nba; i Pistons di Fontecchio fermano i Los Angeles Lakers

Tutte e 30 le squadre della Nba in campo prima di fermarsi per la notte delle elezioni presidenziali. I Pistons di Simone Fontecchio (0 punti in 13 minuti) fermano i Lakers, a cui non bastano i 37 di Anthony Davis per evitare il terzo ko nelle ultime quattro. I Cavaliers continuano a vincere (8-0 in stagione) guidati da uno strepitoso Darius Garland da 39 punti, infliggendo a Milwaukee priva di Antetokounmpo la sesta sconfitta in fila. Lo stesso fanno nella Western Conference sia Oklahoma City, salendo a un record di 7-0 dopo l'agile vittoria su Orlando, che Golden State al quarto successo in fila superando Washington. In particolare i Lakers continuano a balbettare in trasferta da cinque gare perdendo 115-103 la terza partita su quattro, al termine di un match in cui non rimangono di fatto mai avanti dal primo quarto in poi, sprofondando anche sul -20. I Pistons controllano il match dopo un inizio da 33-22 e non si voltano più indietro, conquistando la terza vittoria stagionale.