Beach Volley: Lupo 'con Zaytsev già chimica, c'è ambizione'

"Con Ivan Zaytsev c'è già una chimica incredibile. E' stato così dal vero allenamento". Così Daniele Lupo parlando dalla sede della Fipav parlando della sua nuova avventura insieme a Zaytsev nel beach volley. "Avere Ivan e Marco Solustri come coach è un onore grandissimo, abbiamo tanta ambizione - ha aggiunto -. E' vero che è una prova, ma ci siamo messi in testa di competere ai massimi livelli internazionali". Poi il microfono passa a Solustri: "Abbiamo iniziato a lavorare da 20 giorni, proviamo fino a settembre e vediamo Ivan cosa farà d'inverno. Ora il primo appuntamento sarà a Caorle per la prima tappa del campionato italiano, il primo obiettivo è competere lì. Poi abbiamo chiesto alla federazione una wild card per l'europeo in Olanda di agosto. Ma fino a questo momento la prova sta andando molto bene".