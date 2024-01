Birmingham licenzia Rooney dopo 83 giorni

L'avventura di Wayne Rooney sulla panchina del Birmingham è durata solo 83 giorni: l'ex attaccante dello United e della nazionale inglese è stato esonerato dal club di Championship, la seconda divisione inglese, che aveva ingaggiato a ottobre scorso sostituendo John Eustace, con i Blues sesti in classifica. Da allora, il Birmingham è scivolato fino al 20esimo posto; la sconfitta per 3-0 di lunedì in casa del Leeds è stata la nona in 15 partite. "Il calcio è una questione di risultati, e so bene che non sono stati ai livelli attesi", ha commentato Rooney alla notizia dell'esonero, che ora si prenderà una pausa. "Vorrei ringraziare i comproprietari (uno dei quali è l'ex fuoriclasse del football americano Tom Brady ndr) e i dirigenti del Birmingham per l'opportunità che mi hanno dato - ha concluso Rooney - ma il tempo è il bene più prezioso di cui un allenatore ha bisogno e non credo che 13 settimane siano state sufficienti per supervisionare i cambiamenti necessari. Personalmente mi ci vorrà del tempo per superare questa battuta d'arresto".