Boston vince su Indiana, Bucks non basta Antetokounmpo

I Boston Celtics hanno contenuto la potenza offensiva degli Indiana Pacers, mentre Giannis Antetokounmpo non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi Milwaukee Bucks nonostante i 48 punti messi a segno. I Celtics hanno preso la rivincita sui Pacers nella partita di inizio dicembre, vincendo 118-101 e consolidando la loro posizione di leadership nella Eastern Conference (28 vittorie-7 sconfitte). Kristaps Porzingis è stato infortunato ad un occhio, mentre Jayson Tatum ha commesso diversi errori, ma ha comunque segnato 38 punti e 14 rimbalzi. Tyrese Haliburton (17 punti, 7 assist) ha faticato contro la difesa di Jrue Holiday, così come la sua squadra, che ha segnato il punteggio più basso della stagione. Domani le due squadre si incontreranno nuovamente. Nonostante i 48 punti di Antetokounmpo (17 rimbalzi), Milwaukee ha perso contro gli Houston Rockets (112-108) del pivot turco Alperen Sengun (21 punti, 11 rimbalzi). I Bucks, che hanno subito la terza sconfitta in 4 partite, mantengono la seconda posizione nella Eastern Conference.