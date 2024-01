Brasile: E' ufficiale l'esonero del ct 'part time' Diniz

La federcalcio brasiliana (Cbf) ha ufficializzato l'esonero di Fernando Diniz dall'incarico di commissario tecnico della nazionale, ruolo che ricopriva 'part time' visto che è anche l'allenatore del Fluminense. Il suo veniva anche ritenuto un incarico 'ad interim' in attesa dell'arrivo a fine giugno di Carlo Ancelotti, ma la decisione del tecnico italiano di firmare il prolungamento fino al 2026 con il Real Madrid ha costretto la Cbf a un cambiamento di rotta. Così ora il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues, reinstallato due giorni fa nel suo ruolo da un decisione di un tribunale ordinario dopo che un'altra Corte lo aveva destituito per dei presunti brogli, ha preso la decisione di esonerare Diniz e, secondo quanto riferiscono i media locali, dopo il no di José Mourinho, numero 2 dopo Ancelotti nella sua lista personale di tecnici, ora punta su Dorival Junior. Questi è l'attuale allenatore del San Paolo, per avere il quale a tempo pieno la Cbf dovrà pagare al club una clausola rescissoria pari a tre mensilità dello stipendio percepito dallo stesso Dorival.