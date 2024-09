Calcio: 2-0 al Betis, doppietta Mbappè trascina il Real

Porta la firma di Kylian Mbappè la vittoria del Real Madrid contro il Betis Siviglia per 2-0. L'attaccante francese ha infatti segnato il suo primo gol nella Liga con la maglia del Real Madrid allo stadio Santiago Bernabeu. Dopo aver creato diverse occasioni nel primo tempo, il numero 9 del Real ha finalmente trovato la rete al 67' minuto, battendo facilmente il portiere del Betis di sinistro dopo un colpo di tacco di Fede Valverde, prima di raddoppiare dal dischetto. Sostituito da Modric all'84° minuto, è uscito sorridente tra gli applausi dei tifosi del Bernabeu. Da quando ha segnato il suo primo gol e vinto la sua prima Supercoppa Europea il 14 agosto a Varsavia, Mbappé non ha più trovato la via della rete e la stampa spagnola aveva iniziato a criticarlo.