Calcio: Baroni, mentalità forte ci contraddistingue in Europa

"Noi abbiamo una mentalità forte in Italia che ci contraddistingue in Europa. Giocare queste gare è bellissimo. È una grande opportuntià per una crescita personale e collettiva che poi ti ritrovi dopo". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets. "Noi dobbiamo provare a essere competitivi in tutte le competizioni, lo dobbiamo a tutti. Al momento ci sono delle belle risposte da parte della Lazio e dalle altre in Europa", ha aggiunto. A chi gli chiede se la Lazio sia arrivata nel momento giusto della sua carriera ha risposto: "Non è un caso, è la squadra più forte che ho allenato. Credo che questa rosa abbia ancora ampi margini di miglioramento. La nostra cultura deve essere quella del lavoro, soprattutto non esiste l'io ma sempre il noi nel nostro percorso". Dei giocatori in vista di domani, però, andranno valutati. "Zaccagni ha preso una contusione, così come Romagnoli che ha avuto un piccolo problemino", ha spiegato.