Calcio: De Rossi, "Zalewski fuori rosa è decisione del club"

"Zalewski fuori rosa? E' una decisione presa dalla società, non mia, io ne sono venuto a sapere qualche giorno fa. Se è una scelta definitiva non lo so, non penso, di definitivo non c'è niente nel calcio". Lo ha detto Daniele De Rossi alla vigilia della conferenza stampa della gara con il Genoa. "Mi sono sempre preso le mie responsabilità quando ho fatto scelte tecniche - ha aggiunto - Ma questo è un discorso che va al di sopra della mia testa, dovete parlare con società, con Nicola e con il suo agente". De Rossi ha poi concluso: "A maggio alla società dissi che era un giocatore che poteva partire perché non avevo visto quello che volevo, in estate invece mi aveva dato feedback diversi. Ma aspettiamo di vedere cosa succede".