Calcio: Fonseca 'col Liverpool per dimostrare quanto vale Milan'

"Il Liverpool è una grandissima squadra, tra le più forti in Europa. Gioco forte e con individualità che conosciamo. Dobbiamo essere difensivamente perfetti per poter vincere questa partita. Contro queste squadre non possiamo sbagliare, se sbagli una volta loro segnano. Dobbiamo difendere tutti per attaccare con stabilità": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro il Liverpool a San Siro, debutto dei rossoneri nella nuova super Champions. "E' un'opportunità di dimostrare che stiamo crescendo e imparando. Giocare contro il Liverpool, dà la possibilità di dimostrare il nostro valore e come stiamo migliorando", aggiunge.