Calcio: Giuntoli, 'Pogba? Posizione chiara, rosa completa'

"La posizione è molto chiara: Paul è stato un grande calciatore ma è fermo tanto tempo, abbiamo investito su altri giocatori e la rosa è al completo": il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, spiega ai microfoni di Sky la situazione legata a Pogba. La squalifica per doping del francese è stata ridotta e il francese potrà tornare a giocare da marzo 2025, ma con ogni probabilità non sarà in bianconero.