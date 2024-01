Calcio, Il Barça si qualifica per la finale della Supercoppa Spagna

Il Barcelona ha sconfitto l'Osasuna con un punteggio di 2-0 nella semifinale della Supercoppa di Spagna a Ryad e si è qualificato per la finale insieme al Real Madrid. Attualmente terzo in campionato, a -7 punti dal Girona e dai madrileni, il club catalano è ancora in corsa per difendere il suo titolo in Coppa, ma dovrà superare le Merengues, che sono imbattute da venti partite. Nonostante le speranze dell'allenatore Xavi Hernandez di dare una svolta a una stagione finora al di sotto delle aspettative, lo "scatto" tanto auspicato non si è verificato nemmeno contro l'Osasuna. Il Barça ha dominato l'incontro, ma ha avuto difficoltà a segnare. La partita è stata decisa da Robert Lewandowski e Lamine Yamal.