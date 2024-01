Calcio: Juve; Allegri, 'Chiesa ancora out, torna martedì'

"Chiesa non sarà convocato: il ginocchio va meglio e non è niente di preoccupante, se tutto va bene torna martedì per il Sassuolo in campionato": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia un altro forfait dell'attaccante per la gara di domani dei quarti di coppa Italia contro il Frosinone. "Anche Rabiot non ci sarà, ma tornerà Locatelli - aggiunge sulle scelte di formazione - e in difesa giocheranno Gatti e Bremer con Perin in porta".