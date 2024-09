Calcio: Milan; Theo e Leao titolari, Abraham debutta dal 1'

Di nuovo titolari e rispettivamente capitano e vice capitano del Milan: tornano dal 1' Theo Hernandez e Rafael Leao contro il Venezia a San Siro dopo l'esclusione e il conseguente caso durante il cooling break all'Olimpico prima della sosta. In attacco poi prima da titolare per Abraham con Alvaro Moraya che si siede almeno inizialmente in panchina. In difesa al fianco di Pavlocic c'è Gabbia al posto di Tomori; in mediana Loftus-Cheek e Fofana. Paulo Fonseca quindi non fa calcoli in vista degli impegni in Champions martedì contro il Liverpool e domenica prossima col derby. Il Milan deve vincere per superare un avvio deludente e senza una vittoria convincente col Venezia si rischia il tracollo in una settimana importantissima.