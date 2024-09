Calcio: Roma, Souloukou si dimette, protesta tifosi resta

Lina Souloukou si è dimessa da Ceo della Roma, ma la protesta dei tifosi giallorossi non accenna a placarsi. A ora, infatti, è confermata la protesta indetta per la prima mezz'ora della partita contro l'Udinese, con i gruppi organizzati della Curva Sud che sciopereranno per dal tifo non entrando allo stadio nei primi trenta minuti della partita. La manager non era infatti la sola destinataria della contestazione, con i tifosi romanisti che anche nella giornata di ieri hanno esposto diversi striscioni contro la proprietà americana.