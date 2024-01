Calcio, Terracciano, al Milan per svilupparsi senza importare il ruolo

"Nel Milan ho trovato l'ambiente ideale per il mio sviluppo. Qui ci sono molte personalità di spicco, come Ibra. Sono convinto che potrò crescere sia a livello professionale che umano": così Filippo Terracciano si è espresso durante la conferenza stampa di presentazione a Milanello, in cui ha raccontato i suoi primi giorni in maglia rossonera, le sue aspirazioni legate a Maldini e Nesta e le sue preferenze di ruolo. È importante sottolineare che il Milan non ha intenzione di sostituire Krunic, che si trasferirà al Fenerbahce. "Ci sono molti cambiamenti rispetto al Verona, il Milan è un club di grande prestigio. I primi giorni sono stati emozionanti e sono stato accolto calorosamente da tutti. Non ho mai dato troppa importanza al mio ruolo, il mio unico obiettivo è dare il massimo ovunque il mister mi schieri. Non ci penso troppo".