Calcio:Atalanta;Gasperini, con Inter abbiamo poco da perdere

"Abbiamo poco da perdere. L'Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro: poche volte nella storia la si è vista giocare con questa qualità". Alla vigilia del recupero della ventunesima giornata a San Siro, Gian Piero Gasperini elogia gli avversari: "All'andata avevamo fatto un'ottima gara pur tra qualche errore. L'obiettivo è ripetere la prestazione: è anche l'unico campo dove da allenatore dell'Atalanta non ho ancora vinto". Il tecnico dei bergamaschi torna sulle recenti prove non esaltanti dell'unico marcatore del 2-1 interista a Bergamo il 4 novembre scorso: "Scamacca è un ragazzo positivo che lavora moltissimo: l'unico problema è considerarlo un grande campione. Oggi non è possibile. Ha fatto gare ottime e altre meno bene". Gasperini, senza scoprire le carte, parla degli altri suoi attaccanti: "De Ketelaere col Milan è uscito all'intervallo per scelta tecnica, non sente la pressione di San Siro perché in Coppa Italia fu determinante - prosegue -. Lookman ha la caviglia a posto, domenica quando è entrato ha dato una mano. Touré sta migliorando, ma adesso le partite contano tutte e non c'è tempo per esperimenti". Possibile un turnover mirato: "Siamo in ventuno in questo momento, Pasalic e Hien giocheranno e per Bakker ci sto pensando. Scalvini? sta bene", chiude Gasperini riferendosi alla contusione alla spalla sinistra del difensore.