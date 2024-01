Casini, con Figc affrontati problemi del calcio italiano

"Si è parlato in termini generali dei problemi del calcio italiano che sono numerosi e di come poter intervenire per migliorarlo. Per ora si è parlato solo di proposte di miglioramento della sostenibilità economico-finanziaria, della competitività basata anche su quello che è il numero complessivo delle squadre professionistiche". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, uscendo dall'incontro in Federcalcio. Ha poi concluso: "Incontro interlocutorio come sapevamo. Ma siamo soddisfatti di clima e discussione. Ora si tratta di lavorare con intensità nel prossimo periodo".