Champions: 2-0 allo Stoccarda, l'Atalanta sa solo vincere

Non si ferma l'Atalanta di Gasperini. Dopo il successo sul Napoli capolista in campionato, la Dea sogna anche in Europa battendo 2-0 lo Stoccarda in una partita della quarta giornata di Champions League. Nel primo tempo l'Atalanta va vicino al gol con Pasalic, poi sblocca il match in avvio di ripresa (6') Lookman, ben servito dall'assist di De Ketelaere appena entrato. Al 43' il raddoppio con Zaniolo, al primo gol con la maglia nerazzurra.