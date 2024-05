Champions: Aston Villa qualificato,esulta anche Principe William

41 anni dopo la sua ultima apparizione, come campione in carica (vinse la Coppa dei Campioni nel 1982), l'Aston Villa tornerà a giocare nella massima competizione europea, che ora si chiama Champions League. Ciò grazie alla certezza del quarto posto in Premier League. Così il club celebra il traguardo sui propri social, e lo fa anche il Principe William, figlio di Re Carlo III e grande tifoso del club di Birmingham, passione che non ha mai nascosto (era allo stadio, assieme al figlio maggiore George, al match dei quarti di finale di Conference contro il Lilla, e poi anche alla semifinale con l'Olympiacos).Così sul account ufficiale di X del Principe e della Principessa del Galles, William scrive questo post: "Siamo in Champions League! Una stagione storica e un risultato incredibile. Grazie a Unai, a tutta la squadra e a tutto l'Aston Villa. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione". Il Principe William, che anche un grande appassionato di rugby (sport che ha praticato, assieme al polo), rivelò pubblicamente la propria passione per l'Aston Villa nel 2015, in un'intervista alla Bbc condotta dall'ex attaccante della nazionale inglese Gary Lineker, ora apprezzato opinionista televisivo.