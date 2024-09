Champions: Bologna-Shaktar 0-0. Italiano, "Potevamo vincerla"

Il Bologna spreca molto e non va oltre lo 0-0 al Dall'Ara nel suo debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ma più che la soddisfazione per l'esordio e il primo punto, tra i felsinei prevale l'amarezza per l'occasione persa. "Peccato, potevamo vincere. I ragazzi sono rammaricati, dovevamo sfruttare meglio le occasioni e qualche calcio da fermo. Le occasioni le abbiamo avute, ma dobbiamo migliorare negli ultimi metri. Ma è stata una buona prestazione", sottolinea Vincenzo Italiano. "Fabbian avrebbe dovuto calciare subito per non dare tempo al portiere di uscire e aprire gambe e braccia. Santiago ha avuto un'occasione identica a quella di Napoli e non è riuscito ad alzare la palla: ma dobbiamo considerare l'emozione della prima in Champions", prosegue. Il tecnico non dimentica neppure Skorupski: "Quel rigore è l'unica occasione concessa che non abbiamo letto bene: Lukasz è stato bravissimo, perchè il gol in apertura avrebbe cambiato la partita. Ma nel complesso buona partita e complimenti ai miei ragazzi". L'allenatore dello Shakhtar Marino Pusic, invece, si tiene stretto il punto: "Il campo era pesante e credo che alla fine il pareggio sia un risultato giusto tra due squadre che hanno provato a vincere".