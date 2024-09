Champions: Fonseca, non possiamo dimenticare che c'è anche derby

"Possono giocare gli stessi giocatori sia contro il Liverpool sia nel derby ma posso anche avere in testa la possibilità di cambiare. Questa settimana abbiamo tre partite e devo pensare a tutte. Domani è la più importante perché è la prossima, ma non posso dimenticare che abbiamo anche il derby": lo ammette il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match Champions contro il Liverpool a San Siro. I rossoneri domenica sera affronteranno anche l'Inter, una partita da vincere dopo i sei ko consecutivi con i nerazzurri. Dopo le difficoltà iniziali, però, il Milan è reduce da un successo rotondo per 4-0 contro il Venezia. "Le vittorie portano sempre fiducia ai giocatori, alla squadra, ai tifosi. Quella contro il Liverpool sarà una partita diversa. Ma penso che abbiamo avuto segnali positivi già prima della sfida contro il Venezia. Stiamo crescendo".