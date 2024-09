Champions: Inzaghi, dovremo fare una partita gigantesca

"Non c'è bisogno che presenti io il Manchester City, non perdono in casa dal 2018. Sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo fare una partita gigantesca. Corsa, aggressività, determinazione, tante componenti per fare un'ottima gara". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Manchester City. "A Monza siamo stati sottoritmo. Con l'Atalanta è stata un'altra partita. Ma avevo tanti giocatori in giro per il mondo. Sappiamo bene che domani dovremo avere un altro ritmo e un'altra intensità. In Europa il livello si alza ancora di più. Ma sono molto soddisfatto dei ragazzi - ha aggiunto -. Domani non è una rivincita della finale di Istanbul, è una partita di prima fase. Ed è tutto diverso perché devi preparare otto squadre diverse, prima preparavi le partite contro tre squadre".