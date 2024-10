Champions: Inzaghi, soddisfatti per la vittoria importante

"I ragazzi son stati bravi, abbiamo fatto una partita seria contro una squadra chiusa che ha fatto una gara difensiva. È una vittoria che volevamo per dar seguito a Manchester. Analizzeremo anche questa gara, ho avuto risposte che sapevo di potere avere. C'è soddisfazione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro la Stella Rossa in Champions League. "Turnover? Sappiamo che un allenatore deve fare delle scelte, a volte è il risultato che di dà ragione o no. Io non devo farmi condizionare da quello che si dice: ho visto una squadra, la Stella Rossa, che avrebbe fatto una partita di questo tipo e quindi ho scelto dei giocatori in base a questo, come Zielinski che poteva esserci utile con il palleggio".