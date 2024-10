Champions: Juve; Thiago, 'a Lipsia la vittoria del gruppo'

"E' la vittoria del gruppo, abbiamo fatto due belle partite contro due buone squadre: è ancora presto, però, per sapere quale sarà il nostro percorso": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo il secondo successo di due gare di Champions League. "Nel primo tempo ci è mancata un po' di convinzione - spiega l'allenatore dopo il 3-2 di Lipsia che porta i bianconeri a punteggio pieno - e nella ripresa abbiamo fatto meglio, seppure in 10: c'era la sensazione di poter fare male, per questo abbiamo continuato ad andare in avanti nonostante l'inferiorità numerica". C'è un po' di apprensione per Bremer e Nico Gonzalez, usciti nei primi minuti di partita rispettivamente per un problema al ginocchio e per un fastidio muscolare: "Il dottore deve ancora valutarli, speriamo che non siano stop gravi perché sono due giocatori importanti, come tutti i miei ragazzi" conclude Thiago Motta. A Lipsia brilla ancora Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus trova un'altra doppietta dopo quella di Marassi contro il Genoa. "Sono contentissimo per la squadra, abbiamo giocato quasi 45 minuti con uomo in meno ma abbiamo dimostrato che stiamo diventando squadra - le parole del serbo dopo la vittoria per 3-2 contro i tedeschi - e abbiamo lottato, alla fine abbiamo meritato: ci sta soffrire, eravamo stanchi ma non abbiamo mai mollato". E tra i migliori in campo c'è anche Nicolò Fagioli: "E' vero, forse è stata una delle mie migliori prestazioni, e mi sto impegnando dopo aver vissuto un periodo difficile per colpa mia - dice il centrocampista ai microfoni di Prime - e questa sera è stata una gara di cuore: all'intervallo il mister ci ha detto di crederci e poi quei cinque minuti ci hanno massacrato (rosso a Di Gregorio e 2-1 su rigore realizzato da Sesko, ndr), ma Vlahovic ha fatto due grandi gol e Conceicao ha realizzato una rete stupenda". A tirare fuori il jolly è stato Francisco Conceicao proprio nel finale: "E' successo di tutto tra rigori ed espulsioni, ora andiamo avanti così e il mister mi ha lasciato libero di fare ciò che volevo, facendo però entrambe le fasi di gioco" conclude il portoghese, match-winner alla Red Bull Arena.