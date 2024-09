Ciclismo: Dagnoni, 'Europei non potevano cominciare meglio'

"Non poteva cominciare meglio con un titolo che non avevamo mai conquistato in passato. Queste medaglie premiano due ragazzi splendidi per la loro serietà e l'abnegazione con la quale hanno sempre lavorato e dimostrano, inoltre, che accanto ad un campione come Filippo Ganna ci sono altri atleti capaci di grandi imprese". così, il presidente della Fedrciclismo, Cordiano Dagnoni, ha commentato la vittoria di Edoardo Affini ed il bronzo di Mattia Cattaneo nella crono elitè che ha aperto i campionati europei di ciclismo su strada nel Limburgo, in Belgio.