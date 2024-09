Ciclismo: Europei; Gasparrini bronzo nella U.23 donne

L'Italia sale ancora sul podio ai Campionati Europei strada in corso nel Limburgo belga grazie alla piemontese Eleonora Camilla Gasparrini, medaglia di bronzo nella prova riservata alle Under 23, vinta dall'olandese Sofie van Rooijen davanti alla connazionale Scarlett Souren. Nella prova maschile, sempre categoria U23, ha vinto ancora un corridore olandese, Huub Artiz, che ha superato in una volata a due il tedesco Niklas Behrens. L'azzurro Alessandro Borgo ha chiuso al 14/o posto. Il gruppo è arrivato a 2'48" regolato dal danese.