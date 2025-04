Claudio Ranieri: "Non vi ho detto bugie" in conferenza stampa sulla Roma

"Non vi ho detto bugie". Così Claudio Ranieri in conferenza stampa risponde a chi gli chiede se negli ultimi giorni ne avesse dette ai media, in particolare sul tema del futuro allenatore del quale non vuole più parlare.

Spostandosi su Dybala ha invece spiegato: "Il suo infortunio non cambia le decisioni e le nostre volontà. Ci contiamo tantissimo anche per il prossimo campionato".

Ranieri ha poi annunciato che il 17 aprile al Tre Fontane, la Roma sosterrà un allenamento a porte aperte. "Come a Natale anche a Pasqua la proprietà ha voluto mandare questo messaggio forte per un saluto alla squadra", ha detto l'allenatore.