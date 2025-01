Cleveland Cavaliers si vendicano sui Pacers, dominano la Eastern Conference

Sconfitti domenica in casa dai Pacers, che avevano interrotto la loro serie di 12 vittorie consecutive, i Cleveland Cavaliers si sono presi la rivincita sul campo d Indiana (127-117), che veniva da sei vittorie di fila. I leader della Eastern Conference migliorano il loro record a 34-5, ben al di sopra dei Boston Celtics (28-11). Donovan Mitchell ha trascinato i suoi fin dall'inizio, segnando 19 dei suoi 35 punti nel primo quarto. Evan Mobley è stato incisivo per i Pacers con 22 punti e 13 rimbalzi, mentre il suo compagno di squadra Darius Garland ha aggiunto 24 punti. Indiana, senza la stella Tyrese Haliburton, ha preso brevemente un vantaggio di due punti all'inizio del secondo quarto ed è rimasta indietro di uno all'intervallo, ma i Cavaliers hanno superato i Pacers nel terzo quarto, prendendo il controllo della partita.

Giovedì i Cavs affronteranno i Thunder a Oklahoma City, in uno scontro tra le squadre con i migliori record della NBA. Da parte sua Oklahoma, leader della Western Conference, ha aumentato il suo record a 33-6 vincendo a Philadelphia (118-102) contro i Sixers indeboliti dagli infortuni. La guardia canadese dei Thunder Shai Gilgeous-Alexander ha messo a segno tutti e otto i suoi tentativi al tiro nel primo tempo ed ha concluso con 32 punti. Gilgeous-Alexander ha realizzato sette dei suoi otto tiri liberi, ha catturato tre rimbalzi e distribuito nove assist contro una squadra dei Sixers che non solo era priva dell'infortunato Joel Embiid, ma anche di Paul George e Tyrese Maxey.

Jamal Murray e Nikola Jokic hanno condotto i Denver Nuggets a una comoda vittoria sui Mavericks (118-99) a Dallas. Murray ha segnato 45 punti e Jokic ha realizzato un'altra tripla doppia (10 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) per i Nuggets, che hanno battuto i Mavs per la seconda volta in tre giorni. Domenica, erano riusciti a recuperare da uno svantaggio di 19 punti nel terzo quarto per vincere, sempre a Dallas, ma grazie in particolare ai 19 punti di Murray nel primo quarto, questa volta Denver ha preso il controllo della partita molto presto. Jokic è diventato il giocatore Nba più veloce a raggiungere 15.000 punti, 7.500 rimbalzi e 5.000 assist in 709 partite, superando la leggenda Larry Bird, che ci era riuscito in 799 partite.