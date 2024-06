Como, preso Dossena dal Cagliari

Il Como ha acquistato dal Cagliari il difensore Alberto Dossena, 25 anni, che ha firmato un contratto quadriennale. Lo ha ufficializzato la società lariana con un comunicato. Nella scorsa stagione Dossena ha collezionato 35 presenze con i rossoblù, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist. "È importante per noi, che siamo appena arrivati in un nuovo campionato - ha detto l'allenatore del Como Cesc Fabregas - investire in giocatori che conoscano e che possano competere in Serie A, cosa che Alberto ha dimostrato. È un giocatore forte e competitivo che riteniamo abbia un grande potenziale per crescere con noi".