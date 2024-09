Conte, lasciamo sognare tifosi ma il Napoli deve crescere molto

"So che c'è grande aspettativa nei miei confronti per le cose fatte in passato. Lasciamo sognare i tifosi che lo meritano ma io sto con i piedi per terra perché so che tante squadre sono davanti a noi per condizione e siamo ancora in rincorsa". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn al termine della vittoria sul Monza e lo scatto in testa da sola alla serie A. "Abbiamo appena iniziato la ricostruzione - ha detto Conte - e so che dobbiamo lavorare ancora molto per tornare al top non al decimo posto come lo scorso anno. Noi lavoriamo per alimentare i sogni, sperando che si possano avverare. Ma io guardo la realtà che ci dice che siamo lontani dai voli pindarici, che bisogna sudare partita per partita, perché anche oggi abbiamo sofferto, quindi dobbiamo crescere".