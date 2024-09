Coppa Davis: vince anche Cobolli, l'Italia batte l'Olanda

L'Italia supera l'Olanda e chiude in testa il girone di Coppa Davis. Flavio Cobolli, nel secondo singolare alla Unipol Arena di Bologna dopo il successo nel primo di Matteo Berrettini, ha superato Tallon Griekspoor in tre set con il punteggio di 7-, 4-6, 6-3, regalando così agli azzurri di Filippo Volandri, già qualificati per le Finals di Malaga, il punto decisivo per il primato del girone.