Coppa Italia: Fonseca 'è obiettivo Milan,ma gestiamo le energie'

"Il Milan non vince la Coppa Italia da tanto tempo. Dobbiamo essere ambiziosi. Non guardiamo però troppo avanti, pensiamo solo a domani. Se vogliamo andare in finale, che deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo vincere domani": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Milan Tv alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Fonseca non sottovaluta i neroverdi anche se quest'anno impegnati in Serie B, ma dovrà fare del turnover per gestire le energie. "Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici - spiega il tecnico - e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio, ma sempre con l'obiettivo di vincere la partita. Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo non ci sarà per una contusione al piede".