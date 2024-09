Cristante e il giovane Pisilli, la Roma ribalta il Venezia

La Roma va sotto, soffre, ma si salva grazie ai gol di Cristante e Pisilli. Per Juric arriva la seconda vittoria di fila in campionato: all'Olimpico, con i tifosi sempre in modalità contestazione dopo l'esonero maldigerito di Daniele De Rossi, i giallorossi in rimonta battono 2-1 il Venezia dell'ex Di Francesco. I lagunari passano in vantaggio sul finire del primo tempo con Pohjanpalo: nella ripresa la riprende Cristante (al 30') e al 38' il giovane del vivaio Pisilli completa la rimonta mandando in rete su angolo di Paredes.