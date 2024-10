Da Figc manifestazione interesse per ospitare Euro '29 donne

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aperto i lavori informando il consiglio che lo scorso 24 settembre è stata inviata alla Uefa la manifestazione d'interesse della Figc ad ospitare l'edizione 2029 del Campionato Europeo Femminile. A tal proposito Gravina ha aggiunto: "Lo abbiamo fatto perché riteniamo sia una tappa importante in vista degli europei del 2032, per rodare le nostre strutture e come atto di rispetto verso tante strutture già efficientate in Italia che non potranno partecipare per dimensioni o qualità a Euro 2032 ma che possono rientrare nel 2029. Organizzare gli europei femminili e poi quelli maschili sarebbe un motivo di grande soddisfazione, ma sappiamo che la strada è lunga, perché ci sono tante federazioni che hanno manifestato la stessa manifestazione di interesse".