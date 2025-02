Daniel Maldini ufficializzato dall'Atalanta: primo acquisto del calciomercato invernale

All'indomani delle visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, Daniel Maldini è stato ufficializzato dall'Atalanta quale primo acquisto della sessione invernale del calciomercato. L'attaccante, 23 anni compiuti lo scorso 11 ottobre, arriva dal Monza a titolo definitivo per circa 14 milioni di cui il 50 per cento spettanti al Milan, sua società d'origine. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono il più caloroso benvenuto a Daniel, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", si legge nella nota sul sito ufficiale nerazzurro.