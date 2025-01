Devyne Rensch: 'La Roma è un sogno, voglio fare la storia in Serie A'

"La Roma e la Serie A sono da sempre un sogno per me e la mia famiglia, la prima volta che la Roma mi ha chiamato ho pensato subito che sarei voluto venire qui, non c'è stato nemmeno bisogno di discuterne. Questo è un grandissimo club e percepisco energia positiva, mi piace tutto, anche i colori sono molto belli così come la città. Ci ho messo un secondo a decidere di trasferirmi". Sono queste le prime parole di Devyne Rensch, nuovo acquisto del mercato giallorosso, ai canali ufficiali del club.

"La Roma è un club importante con grande storia - prosegue Resnch -, ho visto tutte le partite per cui conosco benissimo l'energia che si respira allo stadio. Sarà davvero un piacere sentire questa energia e non vedo l'ora di incontrare i tifosi. Voglio ottenere buoni risultati e fare la storia". Un pensiero anche su Claudio Ranieri, tecnico che "penso possa aiutarmi molto. Lui ha tutto per aiutarmi, questo è un altro dei motivi per cui ho scelto di venire qui. So che con Ranieri avrò la possibilità di imparare molto".

Infine un accenno alle proprie doti tecniche con Rensch che ammette come "essere cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax mi ha aiutato molto perché ho imparato tanto e mi aiuterà molto anche in questa nuova esperienza. Sono un terzino molto rapido, ho buoni dote tecniche e posso giocare su entrambe le fasce. Mi piace attaccare, segnare e servire assist. Spero di contribuire con qualche gol e molti assist", conclude.