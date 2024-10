Djokovic, il ritiro di Nadal? Io ho ancora voglia di giocare

Djokovic vuole "giocare ancora" anche se "una parte di me è andata via" con i suoi rivali che hanno smesso, da Rafael Nadal a Roger Federer e Andy Murray. Ma l'imminente addio dello spagnolo non ha tolto al campione serbo la voglia di confrontarsi con gli avversari più giovani. "Ho ancora voglia di giocare (...). Continuo ancora... Ma è certo che una parte di me se n'è andata con loro", ha dichiarato il 37enne, che si è detto "sconvolto" dall'annuncio del ritiro di Nadal, "il più grande rivale che abbia mai avuto". Djokovic si è appena qualificato per le semifinali dello Shanghai Masters 1000 battendo il ceco Jakub Mensik, 19 anni. Nadal ha annunciato ieri che lascerà l'agonismo dopo la finale di Coppa Davis di novembre, ponendo fine alla sua carriera dopo 22 vittorie nel circuito del Grande Slam. Il maiorchino ha affrontato Djokovic 60 volte, con un leggerissimo vantaggio per il serbo (31 a 29). "L'era dei Quattro Moschettieri, per così dire, e tutte le rivalità che avevamo, é stata incredibile", ha aggiunto Djokovic.