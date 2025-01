Djokovic salta allenamento pre-semifinale: dubbi dei media australiani sull'infortunio

Novak Djokovic salta anche l'ultima giornata di allenamento in vista della semifinale di domani contro Alexander Zverev. Il serbo, ricorso ad un break per assistenza medica nel corso del quarto set poi vinto contro Carlos Alcaraz, ha affermato che si sta curando dall'infortunio.

Ma i media australiani, con i quali nel corso di questi anni non sono mancati scontri, non credono alla versione del campione. "Infortuni tattici e recuperi miracolosi fanno parte del gioco di Djokovic", ha titolato The Age, un quotidiano di Melbourne. La tesi è che Nole abbia utilizzato la sosta consentita dal regolamento per deconcentrare lo spagnolo. E che ora lo stia facendo per non dare punti di riferimento a Zverev. Lo stesso Alcaraz, dopo la sconfitta, si è lasciato andare ad un commento polemico nei confronti del serbo.

Il rapporto tra i media australiani e Djokovic si è incrinato dopo la detenzione del giocatore in un albergo nel 2022 a causa del suo mancato vaccino anti-Covid. Questa settimana lo stesso Djoko ha polemizzato con un giornalista locale che lo aveva insultato nel corso di una diretta dagli Australian Open: dopo la vittoria agli ottavi ha ridotto ad un semplice saluto la tradizionale intervista davanti al pubblico in tribuna per "protesta contro Channel 9 e le offese a lui e ai tifosi serbi".