Empoli: D'Aversa "risultato meritato, pensiamo alla salvezza"

"Complimenti ai ragazzi, questa partita non era facile: il risultato della partita col Napoli era bugiardo, una batosta immeritata. Bravi i giocatori a interpretare i cambi tattici anche davanti con la posizione di Esposito e Colombo. Importante stare alti, togliere il tempo agli avversari, il risultato è meritato". Lo ha detto l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, dopo la vittoria a Cagliari. Ritorno in panchina dopo la lunga squalifica: "Credo che con la presenza dell'allenatore a bordo campo o in tribuna conti poco: conta invece il lavoro in settimana". Empoli secondo, nuovi scenari? "No assolutamente - ha detto - se noi pensassimo così, commetteremmo un grave errore di presunzione: il nostro obiettivo è la salvezza. Non mi piace creare alibi, ma posso dire che eravamo in emergenza per gli infortuni".