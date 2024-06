Euro 24: Calzona "orgoglioso, da qui in poi sarà una festa"

"È stata una grande prestazione e mi rende orgoglioso aver raggiunto gli ottavi di finale, specie pensando che quando sono diventato ct, la Slovacchia era 55/a nel ranking Fifa. Significa davvero molto". Lo ha detto il tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, dopo la partita con la Romania e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta a Euro 2024. "Abbiamo avversari di livello mondiale davanti a noi, ma sarà comunque una festa per noi". Ancora più felice, il ct romeno, Angel Iordanescu, visto il primo posto conquistato dalla sua nazionale. "E' un risultato storico - ha affermato -. Ho creduto fin dall'inizio nei giocatori. Abbiamo potenziale e personalità. Non so cosa potremo fare in futuro, ma siamo molto contenti di aver raggiunto la seconda fase e vogliamo arrivare il più lontano possibile. Abbiamo scritto la storia". Erano 24 anni che la Romania non superava la fase a gironi, avendolo poi fatto una volta sola su cinque tentativi precedenti.