Euro 24: Georgia-Repubblica Ceca 1-1

Georgia e Repubblica Ceca hanno pareggiato 1-1 (1-0) in una partita della seconda giornata del gruppo F degli Europei. Le reti sono state realizzate da Mikautadze su rigore al 49' pt e da Schick al 14' st, ma entrambe le squadre, sconfitte all'esordio, possono rammaricarsi per aver sprecato le possibilità avute di conquistare la vittoria. Il portiere georgiano Mamardashvili è stato protagonista di grandi parate mentre in pieno recupero Lobjanidze ha messo alta sulla traversa la palla del possibile 2-1. Con un punto a testa, georgiani e cechi dovranno solo vincere le ultime sfide, con Turchia e Portogallo, per sperare negli ottavi.