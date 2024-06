Euro 24: impresa di Turchia e Georgia, vanno agli ottavi

E' festa per Turchia e Georgia che raggiugono due storiche qualificazioni agli ottavi degli Europei grazie a due vittorie, rispettivamente contro Repubblica Ceca e Portogallo, nell'ultima giornata del Gruppo F. Già qualificato il Portogallo, come prima del girone: ora affronterà la Slovenia. I turchi non raggiungevano gli ottavi da 16 anni; per i georgiani si tratta della prima volta nella loro storia. La squadra di Montella si impone per 2-1 sui cechi dopo aver rischiato anche il ko che avrebbe significato l'addio al torneo: Calhanoglu sblocca il risultato al 6 della ripresa ma al 21' Soucek trova il pari. La Repubblica Ceca sfiora anche la rete del 2-1 ma al quarto minuto di recupero Tosum chiude definitivamente il discorso. La Turchia ora affronterà l'Austria. La Georgia, invece, compie l'impresa alla quale in pochi credevano: batte 2-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo già qualificato come primo del girone. Merito di Kvaratskhelia, finalmente in forma "scudetto del Napoli", e di Mikautadze, ancora in gol e capocannoniere del torneo con tre reti. Ma il risultato è anche demerito dei lusitani, già certi della qualificazione prima dell'incontro, ed apparsi imprecisi e poco determinati. I georgiani, terzi del girone, domenica affronteranno la Spagna.