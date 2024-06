Euro 24: media Spagna, Roja "arte pura", "sogniamo in grande"

Il trionfo sugli azzurri che vale anche l'accesso agli ottavi per la nazionale spagnola è celebrato a tutta pagina sui quotidiani sportivi del Paese, con As che titola "la Spagna è una festa" sotto la foto di Yamal e Morata che esultano. "La Spagna è arte pura: la Roja batte l'Italia con una prestazione brillante e arriva agli ottavi di finale da vincitrice del girone. Nico, Lamine e Cucurella - lusso", scrive il quotidiano madrileno. La testata rivale, Marca, titola "Possiamo sognare in grande", parlando di "una partita sensazionale della Nazionale spagnola, con personalità e autorevolezza, premiata da un autogol di Calafiori". Il catalano Mundo Deportivo titola, in italiano, "Bravissimo", sotto una foto che mostra Nico Williams, tra i protagonisti ieri sera a Gelsenkirchen, che si abbraccia con i compagni di squadra. "Solo un grande Donnarumma ha impedito che il recital della Spagna non si sia tramutato in una dura bastonata per l'Italia". Il quotidiano El Mundo, scrive che "La Spagna balla con l'Italia e accede agli ottavi da vincitrice del girone". Sempre in tema musicale-canoro, lo sportivo Super: "Sarà perchè ti gano", unisce il titolo della canzone di Alberto Tozzi "Sarà perchè ti amo" con il verbo ganar, vincere. Le principali testate sportive degli altri Paesi si dedicano all'Inghilterra, modesta ieri con la Danimarca, e alle pene di Mbappè, che giocherà stasera con una maschera protettiva contro l'Olanda, ma tutte sottolineano la grande prestazione della Spagna e la brutta impressione data dall'Italia di Luciano Spalletti.