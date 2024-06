Euro 24: Turchia-Georgia 3-1

La Turchia ha battuto la Georgia 3-1 nella prima partita del gruppo F degli Europei. Un successo meritato quello della squadra di Vincenzo Montella, ma i georgiani sono rimasti in partita fino all'ultimo, dimostrando buone qualità e grande spirito di sacrificio. In vantaggio al 25' con Muldur, i turchi sono stati raggiunti al 32' da Mikautadze. Alla mezz'ora della ripresa, Guler ha rotto a ancora l'equilibrio con una prodezza da fuori area. Nel recupero, la Georgia ha colpito un pal, subendo poi in contropiede la terza rete di Akturkoglu.