Euro 24:Rudiger infortunato,Germania emergenza difesa per ottavi

La Germania e' qualificata agli ottavi di Euro 2024 come prima del suo girone,e sabato affrontera' la seconda del gruppo C, quello di Inghilterra e Danimarca, ma per quella sfida il ct Nagelsmann dovra' affrontare una piccola emergenza-difesa. Tah, centrale del Bayer Leverkusen, e' infatti squalificato, mentre l'altro centrale, Ruediger, e' infortunato e difficilmente potra' recuperare in tempo. Il difensore del Real Madrid si e' accasciato in campo al gol del pari contro la Svizzera, al 92', toccandosi la coscia dolorante e molti pensavano che si trattasse di un crampo o di un lieve infortunio derivato dall'esultanza. Invece oggi i controlli medici hanno evidenziato un lieve stiramento. "Nulla di drammatico - ha detto Rudi Voeller, team manager della Germania - ma e' molto difficile per sabato".