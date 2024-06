Euro 25: YakÕn, dopo il Mondiale con Italia nuovo capitolo

"Siamo in palla, ci siamo preparati bene. Per l'Italia sono tutti pronti, abbiamo lottato per questa partita. Dopo la sfida per I Mondiali questo è un nuovo capitolo. E' stato un momento positivo e speriamo di riviverlo domani". Parola del selezionatore della Svizzera, Murat YakÕn, alla vigilia degli ottavi di finale contro 'Italia a Euro 2024 a Berlino. "I calci di rigore? Questa settimana ci siamo allenati anche sui rigori, hanno tirato tutti, certo non è la stessa cosa in allenamento o in partita. Non vogliamo arrivare ai rigori ma deciderla prima perché la lotteria dei rigori non è piacevole". Poi Yakin risponde così ad una domanda su un patto tra lui, Xhaka e i suoi giocatori con un riferimento a quanto successo in casa Italia nel post Croazia; "E' acqua passata, i giornalisti hanno strumentalizzato cose accadute in passato. Tra me e Xhaka c'è un grande rapporto, siamo entrambe persone che hanno in mente il bene della squadra, non pensiamo a quello che si scrive"