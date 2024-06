Europei atletica: 4x400 uomini 'argento che vale oro'

"Un argento che vale come un oro". Sono queste le parole di Vladimir Aceti, velocista della 4x400 uomini che, ai microfoni della Rai, non nasconde la propria emozione per l'argento conquistato alle spalle del Belgio. "Vincere una medaglia è un'emozione fortissima, anche senza Sibilio abbiamo fatto una prestazione fuori dalla nostra portata. Siamo super felici di questo europeo", aggiunge Luca Sito. Mentre per Riccardo Meli è un'emozione "unica. Ho saputo di di correre 10 minuti prima di entrare e avevo paura. Questi ragazzi se la meritano questa medaglia, ci ho creduto tanto e questa medaglia è qualcosa di meraviglioso. Ora spero che anche noi avremo più considerazione". Infine il pensiero di Edoardo Scotti che si dice "contentissimo, ho visto un po 'di timore negli occhi e alla fine ho visto gli stessi occhi carichi di gioia. Quando indossi la maglia azzurra non c'è storia che tenga", conclude.