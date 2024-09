F1: Leclerc "la macchina c'era, pagata la qualifica di ieri"

"Ho pagato la qualifica brutta di ieri, la macchina c'era e ne abbiamo avuto la dimostrazione in gara. Abbiamo fatto un'esecuzione perfetta della nostra strategia". Così Charles Leclerc dopo il quinto posto nel Gp di Singapore. "La nostra era una gara di rincorsa, di recupero, ma comunque abbiamo fatto un grande lavoro - ha proseguito il monegasco a Sky Sport -. Peccato per l'inizio, quando ho perso troppo dietro a Huelkenberg e ad Alonso. Purtroppo non abbastanza - ha concluso Leclerc - per il quarto posto, ma siamo arrivati vicini". "In generale non ho nessun rimpianto in questa gara, neanche per la strategia: abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare", ha concluso.