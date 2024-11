F1: Sauber-Audi, Gabriel Bortoletto nuovo pilota per il 2025

La Sauber ha ufficializzato l'arrivo di Gabriel Bortoleto come pilota per la stagione 2025. Il 20enne brasiliano, attuale leader del campionato di F2, affiancherà il tedesco Nico Hulkenberg alla guida delle due monoposto che dalla prossima stagione diventerà Audi Lo ha annunciato la stessa scuderia che ha salutato e ringraziato i piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu con i quali "abbiamo deciso insieme che non ci sono più le condizioni per continuare". Bortoleto, cresciuto nell'orbita McLaren, ha confermato con un tweet: "Il Brasile è tornato".